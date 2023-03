“Nati per leggere”: in biblioteca si impara il piacere di sfogliare un libro per allontanare lo smartphone

Leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma è il principio che anima il programma “Nati per leggere” costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

L’assessore alla cultura Salvatore Mannino evidenzia il valore degli obiettivi e delle attività portate avanti: far conoscere e promuovere i benefici della lettura fin dalla più tenera età, allontanando la dipendenza dagli smartphone.

Patrocinata dall’assessorato comunale alla cultura, l’iniziativa è organizzata dagli organismi che hanno sviluppato il programma in tutta Italia e anche nel territorio saccense: Associazione Pediatri, Associazione italiana biblioteche e Centro per la salute del bambino.

A Sciacca, l’1 aprile nella biblioteca comunale “Aurelio Cassar” di palazzo Lazzarini, si svolgerà l’incontro conclusivo del corso per volontari “Nati per leggere.

