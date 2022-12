Natale all’insegna della solidarietà con il Leo Club Ribera: ecco il programma

L’Assemblea dei soci del Leo Club Ribera ha deliberato le attività ed i service del mese di dicembre in occasione delle festività natalizie

Si comincerà lunedì 19 dicembre, dalle 9 alle 13 in piazza Giovanni XXIII a Ribera, dove sarà organizzato uno screening gratuito per controllare l'udito.

Giovedì 22 dicembre, dalle 17 alle 19 presso la sala convegni Emanuela e Giovanni Ragusa di Ribera, sarà presentato il libro “Morirono e la patria visse” di Raimondo Lentini e Mimmo Macaluso.

Venerdì 23 dicembre, dalle 10 alle 12 presso la sede della Caritas di Ribera, ci sarà la raccolta dei vestiti da destinare ai bisognosi;

Martedì 27 dicembre, dalle 10,30 alle 12,30 presso il supermercato Paghi Poco di Ribera in via Pietro Nenni, ci sarà la raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alla Caritas cittadina;

Giovedì 29 dicembre, dalle 11,30 alle 13 in piazza Giovanni XXIII di Ribera (corso Umberto I) e venerdì 30 dicembre, in piazza San Vincenzo Ferreri (via Battisti, 12) a Calamonaci, ci sarà la raccolta degli occhiali usati e la distribuzione dei mini-pandori ad offerta libera per la raccolta fondi “T.O.N. BEL 2.0” il cui ricavato servirà all’acquisto di un bastone per i non vedenti. Le raccolte degli occhiali e della distribuzione dei mini-pandori, verranno anche organizzate a Caltabellotta.

Il programma è stato stilato dal direttivo del Leo Club Ribera composto dal presidente Calogero Spallino, dalla vicepresidente Dalila Maddi, dalla cerimoniera Valentina Bono, dalla segretaria Simona Zabbara e dalla tesoriera Alessandra Romano.