Il Natale è anche a San Leone: mercatini e specialità locali in piazza

A partire da domenica 10 dicembre, a San Leone in piazza Montessori, dove si trova l’istituto comprensivo Castagnolo, dalle 10 in poi sarà allestito il “Mercatino di Natale”: un’iniziativa promossa dai residenti e dalla Pro Loco di San Leone con il patrocinio del Comune di Agrigento. La manifestazione si svolgerà nei giorni 10,, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre e avrà come scopo la promozione delle tradizioni natalizie con vari gazebo riservati ai commercianti che promuoveranno le loro specialità locali sia in ambito alimentare che di artigianato.

Una San Leone, dunque, vestita a festa per le vacanze natalizie con addobbi e luminarie per respirare quella atmosfera magica che i residenti e i commercianti vogliono evocare e condividere con i visitatori della frazione marittima di Agrigento.