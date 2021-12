Museo Diocesano, al via i laboratori natalizi per i più piccoli

Una nuova iniziativa in occasione della mostra “Virga Florens” allestita nelle sale del Museo Diocesano, che vede in mostra per le festività natalizie tanti piccoli Bambin Gesù in cera tra fiori variopinti: si tratta di un laboratorio didattico per piccoli esploratori di bellezza.

Un “Bambino piccolo piccolo”, tra tanti tantissimi fiori, aiuterà a comprendere la grande bellezza della natura.

Il laboratorio per ragazzi, totalmente gratuito, si svolgerà mercoledì 29 dicembre nella sala didattica del Mudia - Museo Diocesano di Agrigento.

Informazioni e prenotazioni al numero 327 7549152 (tramite messaggio WhatsApp).