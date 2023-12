Natale al Giardino della Kolymbethra: dal presepe contadino fino all’arrivo dei Re Magi per l’Epifania

Il Natale nei beni del FAI è l’occasione per conoscere storie e racconti ambientati in luoghi speciali che si tramandano di generazione in generazione, per condividere l’incanto di paesaggi e dimore nella magia dell’atmosfera natalizia.

E così torna al Giardino della Kolymbethra, nella Valle dei templi di Agrigento, dal 27 al 30 dicembre, il presepe contadino nella grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre. Si celebra così questa bellissima tradizione secondo le consuetudini della Sicilia rurale. La grotticella dove nacque Gesù Bambino sarà costruita con il fogliame spinoso della pianta di asparago (sparacogna) e decorata con le arance, i mandarini, i limoni, i fiocchi di cotone e i tanti altri frutti della nostra campagna che con i loro sgargianti colori e deliziosi profumi decoreranno l’umile dimora del Bambinello. Una tradizione che rinnova l’omaggio della terra e degli uomini che la coltivano al Salvatore dell’Umanità. Dinanzi al Presepe un gruppo di musici suoneranno le antiche novene del Natale; i visitatori del giardino potranno vivere un’indimenticabile esperienza legata alla tradizione del popolo siciliano.

Saranno in programma, inoltre, due appuntamenti dedicati ai più piccini tra storie, giochi e laboratori creativi per vivere l’atmosfera natalizia a contatto con la natura. Mercoledì 27 dicembre i bambini, accompagnati dai racconti della tradizione di Natale, verranno guidati all’interno del giardino, alla ricerca di fiori ed erbe aromatiche con le quali confezionare sacchettini profumati da conservare in segno di buon auspicio per il nuovo anno. Sabato 6 gennaio protagonisti dell’appuntamento saranno la Befana e i Re Magi: una mattina divertente e insolita per conoscere tradizioni e racconti legati al giorno dell’Epifania.

Entrambi gli appuntamenti prevedono dei doni da lasciare ai bambini come ricordo della visita.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi della Fondazione lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra. Doni esclusivi, originali e “di valore” anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.