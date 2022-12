“Natale in città”, a Favara entrano nel vivo le manifestazioni: ecco il programma

Si chiama “Natale in città” la rassegna di iniziative volute dall’amministrazione comunale di Favara e frutto del lavoro di collaborazione avviato in queste settimane con associazioni, liberi cittadini, negozianti, comitati e con il Consiglio pastorale cittadino.

Oltre un mese di appuntamenti pensati per i piccoli e per i grandi, con momenti di animazione e divertimento, ma anche di socializzazione, solidarietà e sensibilizzazione. Tutto senza rinunciare alla tradizione, con le Novene che attraverseranno la città con i canti e le musiche tipiche del periodo dell’Avvento.

“La rassegna non si fermerà però al Natale - spiegano il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore alle Associazioni e alle Attività Produttive Angelo Airò Farulla - ma proseguirà anche fino ai primi di gennaio con altri eventi che annunceremo successivamente. E’ senza dubbio un risultato straordinario, a cui si è arrivati solo grazie alla buona volontà dei tanti che hanno contribuito con idee, energie ed entusiasmo”.

Il programma

8 dicembre: alle ore 12.45 processione da San Giuseppe artigiano fino alla chiesa madre (Area Sichem). Dalle 9 alle 13 - Piazzetta della Pace animazione per bambini (Asilo Marameo).

Dal 9 dicembre al 6 gennaio: "Mostra del costume siciliano dell'800 e del 900" (Liberarci) nella sala Timilia del castello chiaramontano.

Dal 10 al 13 dicembre: nel cortile Antinoro i mercatini di natale, la quanta edizione della mostra mercato "Natale al cortile" (associazione Arte Fare), la collettiva di pittura “Il giardino degli artisti” ed il presepe meccanizzato (Arte fare).

11 dicembre alle ore 9: da via Kennedy a piazza Cavour, il "Natale senza barriere (Associazioni in festa).

Alle 10.30 la diffusione della cultura del dono, corteo dalla biblioteca alla chiesa madre, santa messa (Aido).

Alle ore 20, nella sala del Collare del castello Chiaramontano, "White christmas" con Denise Lombardo in concerto con gli allievi della “Sirius Academy” (Arte moda e musica).

12 e 13 dicembre: alle 10 nel cortile Antinoro i laboratori di riciclo creativo (Arte fare)

13 dicembre: alle 19 nel caortile Antinoro la degustazione di cuccìa (Arte fare e Anffas).

15 dicembre: alle 20 nel campetto di via Brindisi la partita di beneficienza (Liberarci - Inter club - Fabaria folk).

16 dicembre: alle 20 in piazza Calogero Marrone “Christmas dance” (associazione Artemuda).

17 dicembre: alle 9 nell’area Madre Teresa - Belvedere San Francesco, raccolta alimentare cittadina "Aiutarci ad aiutare" (Consiglio pastorale cittadino). Alle 18, al castello Chiaramonte, convegno sui "Grani antichi" (Commissione sviluppo economico).

Dal 16 al 23 dicembre: mercatini di Natale in piazza Cavour.

18 dicembre: in piazza Cavour "Passeggiata dei babbi natale" (associazioni Fradici runners, Favara runners, Team cycling road, Favara pedala, Fawwara bike, Favara bike con la collaborazione del comitato di via Agrigento e dintorni). Alle 10,30 in piazza Cavour la dimostrazione di karate “No al bullismo ed alle violenze di genere” (associazione Karate Kyokushinkai). Alle 12,30 in piazza Cavour la bancarella con gli oggetti da riciclo creativo (associazione Casa dei bambini).

20 dicembre: in via Aldo Moro alle 16 "Poesie ed animazioni per bambini" (commercianti via Aldo Moro).

Dal 20 al 23 dicembre: alle 19, in corso Vittorio Veneto e piazzetta Ponte tre archi, "Caro Babbo Natale ti scrivo 2" (comitato via Agrigento e dintorni).

21 dicembre: alle 18,30 in chiesa Madre concerto di Natale (liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento).

22 dicembre: alle 10, nella sala del Collare del Castello Chiaramonte, “Zerosprechi”: green contest con le scuole (Area zero). Alle 17,30 presentazione del libro di Giacomo La Russa “I sepolti vivi” (Liberarci).

23 dicembre: alle 18 al castello Chiaramonte, concerto classico “Aspettando il Natale” (associazione culturale Musarte. In viale Stati Uniti la distribuzione di giocattoli ai bisognosi e la novena "Maria Ghibellini”.