Natale a Siculiana, un mese di appuntamenti tra cultura, tradizioni, sapori e solidarietà

Particolarmente ricco il programma degli appuntamenti del “Natale a Siculiana”. Il calendario è stato messo a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Unità pastorale di Siculiana e l’Acsi di Agrigento.

“Un sorriso, un momento di serenità, un gesto solidale, il Natale è questo e tanto altro. In un momento di grande incertezza sociale – ha detto il sindaco Peppe Zambito - non abbiamo voluto rinunciare alla bellezza delle nostre tradizioni natalizie. Il programma prevede numerosi appuntamenti on un’attenzione particolare alle persone che sono in difficoltà socio-economica”.

Il programma

11 DICEMBRE 2021 - Ore 16.30: Accensione dell’Albero della Solidarietà e Note di Natale a cura dell’I.C. “Garibaldi”; Ore 17.00: Apertura Mercatini di Natale - Piazza Umberto I

13 DICEMBRE 2021 - Ore 16.30: Presentazione del Catalogo della mostra “Il Cristo Nero/ A Black Jesus” di Alfonso Siracusa - Torre dell’Orologio; Ore 17.30: Consegna riconoscimenti di Estate Mediterranea - Torre dell’Orologio; Ore 18.00: Messa in onore di S. Lucia - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: I sapori di Kalat: Degustazione della cuccìa - Piazza Umberto I

16 DICEMBRE 2021 - Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Traversa Via Collegio con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda

17 DICEMBRE 2021 - Ore 17.00: Libri sotto l’albero - Conversazione letteraria - Torre dell’Orologio; Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Via Mazzini con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda

18 DICEMBRE 2021 - Ore 17.00: La Banda dei Babbo Natale per le vie del paese, partenza dalla via Roma; Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Via Luigi Sturzo con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda

19 DICEMBRE 2021 - Ore 18.30: Novena di Natale – Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.30: I sapori di Kalat:Degustazione della ricotta con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda Piazza Umberto I

20 DICEMBRE 2021 - Ore 10.00: Babbo Natale presso le scuole e il nido comunale; Ore 16.00: Babbo Natale presso le strutture sociali; Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Via Finestre con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda

21 DICEMBRE 2021 - Ore 13.00: Pranzo della solidarietà e animazione con gli anziani; Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Piazza Caduti per la Patria con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda

22 DICEMBRE 2021 - Ore 18.00: Novena di Natale – Santuario SS. Crocifisso; Ore 19.00: Visita al Presepe di quartiere Via Libertà con la partecipazione del gruppo ACSI Nannaredda; Ore 19.30: Note di Natale con i “DIAPASON” - Torre dell’Orologio e I sapori di Kalat: Degustazione della Cubajda

23 DICEMBRE 2021 - Ore 18.00: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso e Note di Natale:Buon compleanno Nannaredda 40 + 1 -

24 DICEMBRE 2021 - Ore 06.30: Novena di Natale - Santuario SS. Crocifisso; Ore 23.00: Veglia di Natale - Santuario SS. Crocifisso

25 DICEMBRE 2021 - Ore 10.00: Auguri musicali per la Città - Banda musicale “V. Bellini”; Ore 11.00: Santa Messa di Natale - Chiesa B.M.V. Immacolata; Ore 18.30: Santa Messa di Natale - Santuario SS. Crocifisso

28 DICEMBRE 2021 - Ore 18.00: I sapori di Kalat: Degustazione di “vinu cottu” e “chinura” Piazza Umberto I

29 DICEMBRE 2021 - Ore 16.30: Presentazione del progetto: Museo #METE, percorsi d’arte e di memoria Torre dell’Orologio

30 DICEMBRE 2021 - Ore 10.00: L’arte si fa strada: Performance artistica a cura dei Madonnari - Via Roma

31 DICEMBRE 2021 - Ore 18.00: Santa Messa e canto del “Te Deum” - Santuario SS. Crocifisso

1 GENNAIO 2022 - Ore 11.00: Santa Messa – Chiesa B.M.V. Immacolata; Ore 18.30: Santa Messa – Santuario SS. Crocifisso

4 GENNAIO 2022 - Ore 16.30: Cerimonia diplomati e laureati Memorial “Gerlando Piro” e Premiazione concorso “Giovanna D’Ambra”, a seguire Note di Natale con il quintetto Ebanus Torre dell’Orologio

5 GENNAIO 2022 - Ore 18.00: Note di Natale con i Christmas Friends Torre dell’Orologio

6 GENNAIO 2022 - Ore 16.30: Giochi della befana - Piazza Umberto I, Ore 18.30: Santa Messa - Santuario SS. Crocifisso

Per partecipare agli eventi alla Torre dell’Orologio è necessario essere in possesso del Green pass e prenotarsi al numero 0922 818035. I mercatini di Natale in piazza Umberto saranno aperti tutti i giorni, dall’11 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 dalle 17 alle 22, esclusi i giorni 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio.