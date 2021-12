Natale a Bivona: ecco il programma tra presepi, concerti e appuntamenti letterari

Prezzo non disponibile

Entrano nel vivo gli eventi natalizi a Bivona dove sono già stati inaugurati i “Presepi in paese” in via Antinoro.

Sabato 18 dicembre si terrà una serata di beneficenza all'auditorium Santa Chiara. Domenica è i programma la presentazione del film "Quasi 12" sulla storia di Stefano Pompeo. Ospite il regista e autore della sceneggiatura Gero Tedesco, giornalista agrigentino.

Gli eventi continueranno nella settimana di Natale con laboratori e spettacoli per bambini.

Domenica 26 dicembre, all'auditorium Santa Chiara, il concerto per sax e pianoforte con i maestri Cutrò e Tesè con la partecipazione di Gretha Mortellaro.

Sabato 1 gennaio il concerto di Capodanno con l’orchestra "Giuseppe Verdi" di Bivona diretta dal maestro Cutrò.

Previsti anche degli appuntamenti letterari: il primo è sabato 8 gennaio con la presentazione del libro "Negazione" di Enrico Bellavia, giornalista del settimanale “L'Espresso", che dialogherà con il collega Alan David Scifo.

Venerdì 14 gennaio presenterà il suo libro "Le Siciliane" lo scrittore Gaetano Savatteri. Concluderà il cartellone di eventi il giornalista Rai Salvo Toscano che presenterà il libro “Memorie di un delitto”, conversando con Andrea Cassisi, sulla saga di gialli dei fratello Corsaro. Per partecipare agli eventi è necessario il Green pass.