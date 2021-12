Novene, animazione per bambini e concerti a tema: weekend natalizio in via Atenea e dintorni

Saranno tre settimane di eventi tra musica, arte e sport nella città dei templi, grazie al programma di manifestazioni natalizie messo a punto dal Comune di Agrigento in collaborazione con il Distretto turistico Valle dei Templi.

Fino al 6 gennaio 2022 cittadini e visitatori saranno immersi nel magico clima del Natale tra luminarie, novene, attrazioni, concerti e spettacoli.

"Questo programma sancisce il ritorno alla normalità - ha detto l'assessore alla cultura Costantino Ciulla - e potremo finalmente celebrare il Natale in un clima più sereno e in piena sicurezza".

Sabato 18 dicembre alle 17 è in programma il tour del trenino di Babbo Natale.

Alle 18, al Collegio dei Filippini, ci sarà lo spettacolo musicale "Le melodie dell'amore". Seguiranno le novene e lo spettacolo degli angeli luminosi con Babbo Natale, a cui i bambini, a Porta di Ponte, potranno consegnare le letterine. Nella chiesa di San Domenico è poi in programma il concerto "Nativitas" del coro dell'associazione filarmonica Santa Cecilia.

Domenica 19, in piazza Cavour, dalle 10,30 in poi, giochi e animazione per i bambini. Seguiranno, alle 17, il trenino di Babbo Natale offerto da "Via Atenea e Dintorni" e, alle 17,30, "Sinfonia del Natale”: marcia del complesso bandistico Vincenzo Bellini in via Atenea. Alle 18,30, a Porta di Ponte, è previsto uno pettacolo con luci a led. Chiuderà la domenica, in cattedrale, l’appuntamento con "La grande novena di Natale”: canti e suoni natalizi siciliani con i Quartet Folk. Ogni giorno le novene animeranno le vie e le piazze della città.