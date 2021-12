I Racconti di Natale a Sciacca, quest'anno Natale al museo

“Natale al museo” è il titolo delle iniziative culturali del programma di “Sciacca libri in festa Natale 2021”, il cartellone di promozione del libro e della lettura promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in adesione al Patto per la lettura sottoscritto con il Centro per il libro.

“Un programma intenso, vario, ricco di proposte per tutte le fasce di età, di partecipazione, di inclusività, che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale” evidenziano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino che ringraziano scrittori, case editrici, librerie, enti, istituzioni, associazioni, artisti, operatori culturali e sociali, che hanno contribuito alla definizione del programma.

Sono previsti visite guidate e laboratori per gli studenti delle scuole, condotti dall’Associazione Nova: le Scuole potranno prenotare in orario antimeridiano percorsi museali, tematici e attività laboratoriali dalle 9.00 alle 12.00

Alla casa Scaglione sarà possibile prenotare i più piccoli per ImbuCAA la lettera, laboratori creativi in CAA e Storie sotto l’albero, laboratori di lettura Nati per leggere e Racconti di Natale, a cura di Franco Bruno.

Sarà possibile visitare la Casa Scaglione e prenotarsi per L’ora del tè, animazione storica, a cura di Aurelia Lalicata, che farà rivivere le atmosfere dell’Ottocento siciliano. Sempre su prenotazione, l’Associazione Nova propone Itinera, passeggiate domenicali all’interno di chiese e musei presenti nel centro storico alla scoperta delle Sacre rappresentazioni della Sacra Famiglia.

In collaborazione con il Festival Le vie dei tesori, all’interno dello Spasimo, due momenti particolarmente significativi: il 30 Dicembre Domus, recital di poesie dell’artista Franco Accursio Gulino, interpretate da Alfonso Veneroso, e un momento musicale Christmas Keys a cura del Duo Homage formato da Accursio Antonio Cortese e Michele Bruno.

Si parlerà, anche, di libri e di valorizzazione dei beni librari in occasione del workshop sulla digitalizzazione del patrimonio della biblioteca Aurelio Cassar.

Una storia esemplare sarà al centro di Diamo voce ai libri, con Mariastella Panepinto che racconterà del suo ultimo libro, la storia di un uomo, l’autobiografia del medico siciliano Giuseppe Iacono, uno dei più grandi specialisti di gastroenterologia pediatrica in Italia e all’Estero.

Ci sarà anche una Tombola per i bambini dai 5 ai 10 anni nei locali di Biblioteca yunior.

Numerosi anche i momenti dedicati alla solidarietà e al volontariato che rappresenta una realtà importante della comunità di Sciacca

Si comincia oggi pomeriggio alle 18.30 all’interno dell’Atrio Inferiore del Palazzo di città con i Mercatini di Natale, l’Albero all’uncinetto, e la cuccia, sapientemente preparata dagli alunni dell’Istituto Amato Vetrano di Sciacca.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e nel rispetto della normativa anti Covid 19

Per gli aspetti organizzativi e le prenotazioni: assculturalenova@gmail.com, telefono 3272917636