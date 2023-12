Concerti, presepi ed escursioni: tutti gli eventi di Natale ad Agrigento

?Entreranno nel vivo questo weekend gli eventi natalizi nella città dei templi: presepi, degustazioni, animazione itinerante per bambini le tradizionali novene in via Atenea passando per la “Casa di Babbo Natale” al Palacongressi. Tutto questo in attesa dei concerti di Capodanno in piazza con i Tiromancino ad Agrigento e Silvia Mezzanotte e Dj Ross a Favara. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

(Articolo in aggiornamento)