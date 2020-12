Natale con la "Strada degli scrittori": ecco il programma

Il 25, 26 e 27 dicembre gli appuntamenti online dedicati ai libri, al teatro e alla grande letteratura. Natale con la "Strada degli scrittori".

Tre appuntamenti da non perdere il 25, 26 e 27 dicembre. Anche in questo weekend “rosso” non si fermano le "conversazioni" online dedicati ai libri, al teatro, alla grande letteratura. Si inizia con “La Strada delle ragazze e dei ragazzi” il 25 dicembre alle 17:30: Giuseppe Curto, studente del liceo “Foscolo” di Canicattì, ci parlerà del libro “La fattoria degli animali”.

Sabato, 26 dicembre, Giovanni Anfuso, per la sua rubrica “La Strada del Teatro“, converserà con l’attrice Roberta Caronia e l’attore Gianfranco Jannuzzo. L’occasione giusta per parlare dei loro successi, del teatro ai tempi della pandemia e per ricordare il grande Gigi Proietti.