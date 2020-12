Natale 2020, via ad una proiezione luminosa al "San Giovanni di Dio"

Nel pomeriggio di martedì 22 dicembre, alle 17, nel piazzale antistante il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, verrà inaugurato un segno natalizio luminoso che verrà proiettato sulla facciata della struttura ospedaliera durante il periodo delle festività natalizie.

Lo speciale addobbo natalizio, frutto dell’intesa fra l’azienda sanitaria provinciale ed il Rotaract club Agrigento, sarà acceso tutte le sere dal 22 dicembre al 2 gennaio.

"Il Rotaract club - si legge in una nota dell'Asp - presieduto dal Giuseppe Seminerio, in occasione del natale 2020, segnato da manifeste difficoltà ed inquietudini, vuole offrire un segno di vicinanza e di gratitudine a tutto il personale sanitario che vive la lotta in prima linea contro il covid-19 con coraggio e spirito di servizio".

La proiezione luminosa decorerà la facciata dell’ospedale con l’immagine, ormai celebre, dell’infermiera che abbraccia la penisola italiana, accompagnata dagli auguri del Rotaract club Agrigento al personale sanitario.