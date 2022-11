“My fair Eliza”: debutto a Campobello di Licata per la commedia musicale di Emmanuele D’Urso

Andrà in scena il 26 novembre alle 20,30, all’auditorium “Graci” di Campobello di Licata, la commedia musicale “My fair Eliza”, tratta dal romanzo “Pygmalion” di George Bernard-Shaw, adattata, tradotta e diretta da Emmanuele D’Urso.

In scena gli artisti della ”Compagnia del Nove” di Agrigento. Lo spettacolo sarà rappresentato in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne organizzata dall’associazione “Il covo degli artisti A.P.S.” di Campobello di Licata. Lo spettacolo è incluso, come evento fuori abbonamento, nel programma della decima edizione di “Fratelli di scena”: l’annuale rassegna teatrale con la direzione artistica di Lillo Ciotta.

“È una commedia briosa - dice Emmanuele D’Urso, attore e regista - che sprizza gioia da tutte le parti. Un’opera frizzante e brillante, divertente e a tratti emozionante. Il cast è di tutto rispetto ed è composto da gente di esperienza, con un percorso di studi notevole alle spalle e con il giusto physique du rôle”.

Sul palcoscenico Martina Consiglio nel ruolo di Eliza Doolittle; Emmanuele D’Urso nel ruolo di Henry Higgins; Francesco Spicola nel ruolo di Hugh Pickering e Valerio Vella nel ruolo di Alfred Doolittle.

“E’ una favola possibile - aggiunge D’Urso - e per questo ci attira già naturalmente. Mai come oggi il linguaggio e gli atteggiamenti sono stati fattori determinanti nella nostra società. E mai come oggi si sono trattati i temi della misoginia, dell’emancipazione femminile, della povertà, dei giganti che si fanno gioco dei piccoli”. Le musiche originali sono di Frederick Loewe.

Info e prenotazioni telefonando ai numeri 393 332 3032 - 0922 877 655 - 320 0280748.