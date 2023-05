“Musica e lavoro per la pace”: a Lampedusa il concerto della “Revolution band”

Indirizzo non disponibile

Lampedusa, il 28 maggio, ospiterà l’evento culturale “Musica e lavoro per la pace”. Si svolgerà in piazza Garibaldi dove si trova la chiesa. La direzione artistica è di Gaetano Costanza.

“Si tratta della prima edizione di un’iniziativa - spiega Costanza - nata per sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla musica come strumento di aggregazione e di sviluppo emotivo. Abbiamo colto l’occasione per potere affrontare temi quali il lavoro e la pace tramite gli interventi del sindaco Filippo Mannino, dell’assessore Roberta Palmisano e del parroco Don Carmelo”.

La “Revolution band” è un gruppo fondato da lampedusani che hanno stretto un forte legame di amicizia grazie alla musica. Nel progetto sono stati successivamente ragazzi e bambini appassionati di musica e, quale caratteristica lampedusana, ha accolto chi si è trasferito sull’isola e che condivide gli stessi ideali e le stesse passioni. “A dimostrazione - conclude Costanza - che la sensibilità artistica crea fratellanza“.