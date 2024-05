Ritorna la musica classica al teatro Pirandello: ecco il “concerto-duello” tra Haendel e Corelli

Venerdì 31 maggio alle 19, al teatro Pirandello in occasione della rassegna “Musica in cammino con Santa Rosalia” che giunge alla sesta edizione, andrà in scena un “concerto-duello” tra due giganti della musica di tutti i tempi: Haendel e Corelli nelle mani e con il cuore dei solisti dell’Accademia del ricercatore di Torino.

La musica risuonerà nella cornice del foyer “Pippo Montalbano” del teatro Pirandello. Ai flauti Manuel Staropoli e Luisa Busca. Poi Lorenzo Fantinuoli al violoncello e Claudia Ferrero al clavicembalo.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto a 7 per gli abbonati del teatro Pirandello.