"Le persone e le cose" di Accardi: la presentazione del libro al museo archeologico Griffo

Il 2 settembre alle 21,30 continuano le "Serate al museo" negli spazi del "Pitro Griffo" (ex San Nicola).

Questa volta si mette da parte il cinema per dare spazio alla letteratura: sarà presentato il libro di Aldo R. D. Accardi "Le persone e le cose"

Di cosa parla il libro:

In alcuni casi è necessario che i musei si confrontino con delle assenze, per esempio con oggetti a cui mancano delle parti, oppure, più in generale, con oggetti ormai privi di un contesto che li renda comprensibili. Quanto più l'argomento del quale il museo si occupa va indietro nel tempo, tanto più queste assenze diventano problematiche. È compito di un buon allestimento colmare le mancanze, ma farlo, nel contempo, senza invasività, distinguendo sempre il vero dal falso, sottolineando come ogni aggiunta e ogni interpretazione vadano prese con senso critico e, soprattutto, mantenendo il giusto equilibrio fra il primato dell'oggetto e la capacità di coinvolgimento che tutto il museo deve avere nel suo insieme.