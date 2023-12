Museo Diocesano, i bambini aspetteranno i Re Magi in Cattedrale per ricevere i doni

In vista della Epifania, sabato 6 gennaio, il Mudia Museo Diocesano di Agrigento organizza un pomeriggio con i ragazzi in attesa dei Re Magi che faranno sosta davanti alla struttura per raggiungere la cattedrale di San Gerlando, nel centro storico di Agrigento, per portare i doni al Bambino Gesù.

Alle 16,30 i ragazzi saranno in attesa dei Re Magi e si intratterranno con attività e giochi. Successivamente i bambini riceveranno dei doni. Alle 18 è previsto l'arrivo dei Re Magi a cavallo con l'offerta dei doni. A seguire, all'interno della Cattedrale, la celebrazione eucaristica. La partecipazione è libera.

