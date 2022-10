Raduno delle Confraternite dell'Arcidiocesi: ecco tutti i musei e le location che si potranno visitare

Domenica 30 ottobre, in occasione del ventottesimo raduno delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Agrigento che si terrà a Licata, i musei e i siti culturali saranno resi fruibili, in via eccezionale, ai visitatori. A renderlo noto sono il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’assessore ai Beni Culturali Violetta Callea.

"In occasione del raduno delle Confraternite in programma per domenica 30 ottobre a Licata – dichiara l’assessore Callea - abbiamo stabilito, unitamente al sindaco Galanti, in sinergia con il Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, di rendere fruibili ai visitatori i musei e alcuni siti culturali del territorio. Domenica, dalle ore 11 alle ore 13, sarà possibile visitare il Castel Sant’Angelo e nel pomeriggio, grazie al contributo dei volontari dell’associazione archeologica Finziade e della Pro Loco di Licata sarà possibile visitare,dalle 15,30 alle 18,30 il Museo archeologico della Badia e il Chiostro Sant’Angelo- concludeCallea – che all’interno ospita il Museo del Mare e il Museo dello Sbarco.