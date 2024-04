Appassionati di mountain bike di nuovo in sella: ecco la granfondo “Città di Favara”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 28 aprile è in programma la prima edizione della granfondo “Città di Favara” di mountain bike.

Una gara che attraverserà la città e le zone di campagna per un totale di 42,80 chilometri. Si potrà assistere al passaggio degli atleti in contrada Lucia, salita Monte Malvizzo, discesa Malvizzo, contrada Gelardo, contrada Pirciata, contrada Deli, diga San Giovanni (territorio di Naro), contrada Rocca Stefano, contrada Piano Bisaccia con arrivo in piazza della Pace dove si terrà anche il punto di raccolta dei ciclisti alle 9.

“Favara si candida sempre più ad ospitare eventi sportivi di grande livello soprattutto in quelle discipline che spesso non trovano lo spazio che meriterebbero - spiega l’assessore allo Sport Angelo Airó Farulla -. Ringraziamo gli organizzatori e invitiamo tutti gli appassionati di sport a seguire questa iniziativa che speriamo sia solo la prima di molte altre”.