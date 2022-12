Castello Chiaramonte, gli appassionati di moto si danno appuntamento con la ETG Team

Prezzo non disponibile

Il 3 dicembre al castello Chiaramonte di Favara, in piazza Cavour alle 18,30, evento dedicato agli appassionati di moto promosso dalla ETG Racing per celebrare la prima ed emozionante stagione sportiva del pilota favarese Carmelo Belluzzo che milita nel Cev Moto4.

“Carmelo - spiega l’assessore allo sport Angelo Airò Farulla - ha portato avanti con grande coraggio una stagione sportiva difficile, che lo ha visto confrontarsi con avversari si certo più esperti. I primi risultati sono arrivati nonostante le difficoltà e siamo quindi ben lieti di aver dato il nostro patrocinio, seppur gratuito, a questa iniziativa”.

“ETG - dicono dal team - è felicissimo di festeggiare con questa prima bellissima stagione di Carmelo in una location così prestigiosa e suggestiva e di poter presentare al pubblico di appassionati la squadra per il 2023. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha concesso questa opportunità e ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto Carmelo in questa sua prima stagione".