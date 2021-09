"La Sicilia fredda": ventuno artisti espongono all'Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina

La Fondazione Orestiadi presenta la mostra intitolata “La Sicilia fredda” con gli artisti Dimitri Agnello, Giuseppe Agnello, Sergio Amato, Juan Esperanza, Vincenzo Ferlita, Nino Giafaglione, Alfonso Leto, Dario Lo Vullo, Domenico Militello, Carmelo Nicotra, Giovanni Piazza, Bruno Pistorio, Giampaolo Puleo, Valerio Rabante, Christian Reina, Lorenzo Reina, Peppe Rizzo, Salvatore Rizzuti, Francesco Sarullo, Simone Stuto, Giuseppe Traina. È stata allestita all’eremo di Santa Rosalia a Santo Stefano Quisquina.

Sono ventuno artisti di diverse generazioni che provengono da differenti ambiti delle arti visive per raccontare la Sicilia: non quella mediterranea e solare ma quella "umbratile", riflessiva e solitaria che va oltre lo stereotipo della terra accogliente, sempre baciata dal sole.

“La Sicilia Fredda” è la mostra ideata da Alfonso Leto e promossa dal Comune di Santo Stefano Quisquina con l’Istituto di Alta Cultura Fondazione Orestiadi di Gibellina. Ma c’è anche la partecipazione del Farm Cultural Park di Favara.

Si tratta di uno dei tanti eventi inseriti nel cartellone del Sicani Creative Festival, fino al 12 ottobre all’eremo di Santa Rosalia.

Una selezione poliedrica di opere che affianca la visione di personalità affermate, e attive sul territorio da diversi decenni, a quella di una nuova generazione di artisti che si è distinta per la profondità della ricerca e ha maturato un rapporto stretto con l’entroterra montuoso agrigentino: artisti scelti per dare vita, all’interno del luogo simbolo del territorio, alla rappresentazione di quel “freddo” evocato anche da Sciascia nelle pagine de “Il cavaliere e la morte”, in quel dialogo emblematico che così recita: «Lei è siciliano?". "Si, ma della Sicilia fredda: di un piccolo paese dell'interno, tra le montagne, in cui lungamente nell'inverno c'è neve; o almeno c'era, negli anni della mia infanzia. Una Sicilia che quì [al nord] nessuno riesce a immaginare».

Ingresso libero.

Giornate e orari di visita:

Martedì: 10,00-13,00 /16,00-19,00

Mercoledì: 16,00 -19,00

Venerdì: 9,00-13,00 /16,00-19,00

Sabato: 10:00-13:00/16:00-19:00

Domenica: 10:00-13:00 /16:00-19:00

Info 347 5963469.