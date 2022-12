“Piccole storie di ordinaria conservazione”: mostra e percorso culturale all’Archivio di Stato

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre dalle 9,30 alle 13,30, l’Archivio di Stato di Agrigento presenta la mostra e il percorso tattile intitolati “Piccole storie…di ordinaria conservazione!”.

E’ un percorso finalizzato ad implementare accessibilità e partecipazione con azioni specifiche riferite alle disabilità sensoriali. E’ stato strutturato in chiave inclusiva declinando le attività rispetto ai diversi bisogni educativi degli utenti, in un contesto di condivisione dei contenuti, tra di loro integrati e orientati alla partecipazione.

Attraverso l’esposizione di documentazione, accompagnata dai relativi apparati didascalici e supportata da storytelling, sussidi tiflodidattici, schede descrittive in braille e modelli in miniatura, sarà possibile scoprire gli aspetti della conservazione del patrimonio archivistico, con particolare riferimento al rischio biologico e all’entomofauna.

In occasione della manifestazione del 3 dicembre sarà esposta anche l’opera vincitrice del primo premio del concorso della Biennale Arteinsieme “Anime animali”, dal titolo “La mia essenza”, ispirata all’Archivio di Stato di Agrigento e realizzata dall’istituto comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle.

La manifestazione si configura come un’occasione di incontro, scambio e studio finalizzata a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla complessità culturale del patrimonio archivistico e ai temi dell’accessibilità e dell’educazione al patrimonio culturale.

Il percorso sarà fruibile in via Mazzini 185, in occasione delle aperture straordinarie del 3 dicembre e del 10 dicembre. Ingresso libero. Non occorre prenotazione.