Dopo lo stop per la tragedia di Ravanusa, riapre "Nei colori la mia anima"

Dopo il rinvio di domenica scorsa per rispetto della tragedia di Ravanusa, aprirà i battenti domani – giovedì 15 dicembre 2021 – la mostra pittorica “Nei colori la mia anima” a cura dell’imprenditrice licatese Carmela Sciandrone.

L’allestimento in corso Umberto al civico 28 presso il locale open space “Just do It”. La mostra durerà una settimana: dal 16 al 23 Dicembre con visite possibili ogni giorno dalle ore 18 alle 20,30. In esposizione per una settimana diverse decine di quadri tutti autoprodotti da Carmela Sciandrone. L'accesso alla mostra e le visite sono gratuite.