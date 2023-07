“Sicilia terra d’amuri”: a Favara la mostra-mercato dell’artigianato nei fine settimana d’estate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

S’intitola “Sicilia terra d’amuri” la mostra-mercato dell’artigianato che - grazie alla collaborazione tra l’associazione culturale “Arte Fare”, presieduta da Ivana Maria, e il Comune di Favara, con l’assessore alle Attività produttive Angelo Airò Farulla - si svolgerà ogni fine settimana dall’8 luglio al 27 settembre.

Porterà nel cortile Antinoro le creazioni di tante appassionate artigiane. Ogni sabato e domenica, dalle 17 a mezzanotte, sarà infatti possibile ammirare e acquistare diverse tipologie di manufatti artigianali. Ma non solo: per rendere tutto più suggestivo, verranno ricreate le atmosfere dei primi del ‘900, con lo scopo di far conoscere i luoghi, gli usi e i costumi tipici dell’epoca alle giovani generazioni.