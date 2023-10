“Lurtiani”, nuova personale fotografica di Giuseppe Calascibetta a Palazzo Lombardo

Palazzo Lombardo, a Canicattì in corso Umberto I, osita la nuova mostra fotografica, intitolata “Lurtiani”, del fotografo Giuseppe Calascibetta. In vetrina ritratti in bianco e nero nati dal progetto di valorizzazione del capitale umano Lurt (Laboratorio Umano di rigenerazione territoriale), creato 4 anni fa dal Dott. Gianluca Fiusco a Riesi. Un’utopia che Calascibetta ha voluto sviluppare usando la comunicazione fotografica per rappresentare questa nuova strategia di marketing territoriale che punta molto alla formazione e al talento delle nuove generazioni. La mostra fotografica è promossa dall’associazione ”Lurt, il laboratorio delle utopie” e dalla Pro Loco di Canicattì diretta da Giovanna Bennici.