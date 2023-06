“Imago Carta”: a Realmonte la personale dell’artista Katia Scarlata

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

S’intitola “Imago Carta” la mostra personale di Katia Scarlata, a cura di Giovanni Proietto, allestita alla galleria “A Sud Artecontemporanea” in via Rina 268 a Realmonte. L’artista siciliana è protagonista di un originale progetto espositivo in cui Giovanni Proietto, pittore e titolare della galleria, ha appositamente selezionato 49 disegni su carta realizzati con china, pastelli, pennarelli e penne a gel.

Si legge nel testo in catalogo di Gianna Panicola: “In ’Imago carta’ il desiderio, proviene dal mondo femminile, ed è nutrimento figurativo arricchito da un’elaborazione fantastica sontuosa ed originale; pulsa di notazioni, talvolta provocatorie, proprio di un sentire divertito, che vede nel disegno la libertà di racconto. Nelle composizioni grafiche di Katia Scarlata, assistiamo ad un conflitto tra l’aggressività, la voracità, la brama di possesso e il sottile, delicato, tratto grafico; conflitto risolto nella fluidità inventiva. Si avverte una tensione intensa e sottile nei corpi in equilibrio su una gamba, sulle braccia, in torsione, scomposti, deformati dai movimenti, dalle aperture: esse si manifestano nella ‘metamorfosi’ e nell’accrescimento. Lei stessa ci parla di libertà che si increspa tra capelli e piume, di seduzioni, di piaceri, di dame di ferro e giochi di magia.

La mostra è visibile fino al 20 giugno per appuntamento. Info 339 5034323.