Juan Esperanza e il suo "Gioco di Afrodite" in mostra alla galleria "A Sud Artecontemporanea"

La galleria A Sud Artecontemporanea di Realmonte ospita, dal 15 luglio, “Il gioco di Afrodite” di Juan Esperanza, a cura di Gianna Panicola, con il patrocinio del Comune.

“Cara a tutte le culture, venerata e adorata per i piaceri dell’amore da lei offerti, per i suoi poteri di generazione - scrive la curatrice - Afrodite è materna anche nei suoi aspetti più terrificanti. È lei che Juan Esperanza celebra recuperandone la grandezza antica.

Il mistero della Dea, viene in parte svelato, rivestendosi di forme infinite nel magico gioco cosmico dell’esistenza; in parte tenuto nascosto. Si dipana tra l’aggrovigliarsi di corpi nei disegni dalle linee serpentine, diviene più complesso e fantasioso, si arricchisce di notazioni stranianti nelle opere pittoriche e nelle sculture in terracotta. Nelle sue composizioni ad intreccio, ad incastro e scomposte, dove il corpo smembrato acquista una posizione isolata da guardiano, mostra come erotismo e miticismo siano strettamente connessi.

Coatlicue, dea della fertilità e della creazione, molto importante per la cultura messicana e per lo sviluppo artistico di Juan Esperanza, è raffigurata acefala, con un solo braccio scorporato, due serpenti che le cingono la vita terminanti in un elegante nodo e un teschio sul fianco laterale come un gioiello incastonato”.

La cerimonia inaugurale è prevista giovedì 15 luglio alle ore 19:30, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.