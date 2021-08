Galleria A Sud Artecontemporanea, in mostra la personale di Giovanni Proietto "Nel giardino dei limoni"

Prezzo non disponibile

Dal 28/08/2021 al 30/11/2021

A Realmonte, la Galleria A Sud Artecontemporanea ospiterà fino al 30 novembre la mostra intitolata "Nel giardino dei limoni - Desideri" del pittore Giovanni Proietto, a cura di Nicola Bravo. Venti opere che spaziano dal giardino dei limoni al mare, confine naturale del suo paradiso elettivo.

Dice il curatore in merito: "Ha creato una complessa ecologia in cui ogni elemento esiste perché esistono gli altri elementi. Rigoglioso, pieno, complesso e allo stesso tempo semplice. L' Eden doveva essere prprio così.

Certamente è così il suo giardino dei limoni con le sue foglie, frutti, animali, donne, santi, spogliati dagli orpelli sociali e restituiti alla semplicità della natura".



La mostra è visitabile per appuntamento. La galleria si trova in via Rina, 268.Info 339 5034323.