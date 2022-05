Gli studenti scoprono “Il giovane Pirandello”: visite gratuite alla mostra del museo Griffo

Il museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, venerdì 13 maggio, ha organizzato delle visite guidate gratuite per le scuole alla mostra documentaria “Il giovane Pirandello e la Germania. Gli anni di studio a Bonn”.

Un quadernetto di appunti e osservazioni: sembra un semplice taccuino eppure racchiude i pensieri, le note, i commenti di uno studente universitario alla Rheinische Friedrich Wilhelms Universität di Bonn. Era il 1889 e l’allievo era Luigi Pirandello che avrebbe studiato in Germania fino al 1891: questo quadernetto – noto come il Taccuino di Bonn – è il cuore della mostra documentaria “Il giovane Pirandello e la Germania. Gli anni di studio a Bonn”, ospitata fino a domenica prossima (15 maggio) nella sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, per poi trasferirsi dal 18 maggio al 29 giugno nella sede della biblioteca Museo Luigi Pirandello, in via Imera 50 ad Agrigento.

E proprio per scoprire il giovane Luigi Pirandello tramite i suoi appunti, le foto, i materiali raccolti sul periodo di studi passato in Germania, il Parco della Valle dei Templi ha organizzato questo ciclo di visite condotte dagli operatori di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi del Parco. Le visite di venerdì 13 maggio si svolgeranno ad intervalli di 30 minuti dalle 9,30 alle 12,30. Gli studenti verranno divisi in gruppi da 30 ragazzi ciascuno ed è necessario prenotare. Alla fine del percorso guidato, le classi potranno continuare la visita al museo Griffo con gli insegnanti.

La mostra, ideata da Roberto Sciarratta, direttore del Parco Valle dei Templi di Agrigento e curata da Cristina Angela Iacono, Rosario Maniscalco, Antonino Perniciaro e Vincenzo Salemi, fornisce elementi utili per approfondire gli studi sul periodo universitario dello scrittore agrigentino, soprattutto sugli anni passati in Germania. Seguendo un articolato percorso bibliografico, documentario ed iconografico, sono esposti, oltre ai due taccuini (Bonn, Provenzale e Coazze), il libretto universitario e la tesi di laurea di Pirandello, una selezione di lettere dalla corrispondenza epistolare da Bonn di Luigi con la sorella Rosolina, con Giuseppe Schirò e Giuseppe Pipitone Federico, la poesia Vestale, prime edizioni di raccolte poetiche, ritratti e cartoline storiche di Bonn.

I