"Frida Kahlo - La sofferenza in arte": mostra al centro culturale Pier Paolo Pasolini”

Il 22 marzo alle 17,30 il centro culturale Pier Paolo Pasolini, in via Atenea 123 ad Agrigento, ospiterà una mostra dedicata ad una figura emblematica del mondo femminile: Frida Kahlo, la donna e la pittrice che ha affascinato tantissime generazioni.

Un ritratto dell’artista, scaturito da semplice interesse e curiosità per il personaggio, realizzato e presentato da Provvidenza Maria Mogavero, bibliotecaria e operatrice culturale. Un ritratto in cui alle parole si aggiungono immagini e musiche, che tende a mettere in evidenza alcuni aspetti della sua complessa figura, legati principalmente alla sua vicenda di donna e artista che è riuscita a trasformare la sua sofferenza in ispirazione e in arte.

Ne viene fuori l’immagine di una donna stimolante e affascinante, uno spirito indipendente e passionale, che grazie al suo orgoglio e alla sua forza è diventata un’icona, un esempio di resilienza, emancipazione, ribellione e anticonformismo.

Previsto anche un momento di approfondimento sul tema: "Fragilità. Dalla psicopatologia alla resilienza" proposto da Melinda Santoro, psichiatra, che permetterà di comprendere più a fondo il personaggio nel superamento e nella sublimazione della sua condizione di disabilità.

Ci sarà anche l’attrice Lia Rocco.