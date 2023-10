“Arte e salute”: all’Accademia di belle arti la mostra sulla medicina alternativa basata sui colori

S’intitola “Arte e salute - Emozioni positive attraverso i colori” la mostra fotografica che si potrà visitare dal 13 al 28 ottobre presso l’Accademia di belle arti “Michelangelo” in via Bac Bac ad Agrigento. Tra i diversi tipi di medicina alternativa non invasiva figura la cromoterapia dove la psicologia del colore riveste un rilevante ruolo. I colori, infatti hanno li potere di rilassarci, stimolarci e anche calmarci.

Questa scienza è stata utilizzata da greci, egizi, cinesi e indiani ed è accertato che influenza le funzioni dell'organismo a livello del sistema metabolico, nervoso e immunitario.

La mostra presenta 30 pannelli fotografici e si prefigge di offrire all'osservatore sensazioni positive. Si potrà visitare liberamente dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.