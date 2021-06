Il Centro culturale Pasolini presenta “Agrigento. La città intima” di Angelo Pitrone

Scorci di città sconosciuti in scatti che si susseguono in una sequenza “forse labirintica?”, come scrive Giuseppe Pappalardo nella presentazione della mostra “Agrigento. La città intima” di Angelo Pitrone che si può visitare da oggi, e fino al 28 novembre prossimo, sul sito on line del Centro culturale Pasolini.

“In “Agrigento. La città intima” – afferma Angelo Pitrone - Non ho voluto raccontare una città scontata, attraverso immagini che non rappresentano monumenti o paesaggi, non la città del quotidiano, della propaganda turistica o della denuncia sociale ma frammenti di una città privata, una memoria intima, nascosta, che appartiene a piccoli dettagli”.

La mostra è visitabile all’indirizzo www.centroculturalepasolini.it.

Sulla pagina Facebook del Centro culturale Pasolini, è già disponibile una video intervista del presidente del centro, Maurizio Masone a Angelo Pitrone, che consente di conoscere il “dietro le quinte” degli scatti che ritraggono la quotidianità di una città attraverso frammenti poco noti ma che rappresentano la vita stessa di Agrigento.