Unire la ristorazione al gusto del bello: mostra, cena a tema e musica dal vivo al “Libeccio”

Un venerdì sera tra sapori, arte e musica al “Libeccio Sea Restaurant” sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. Il 28 giugno, all’interno del locale, sarà inaugurata la mostra temporanea di pittura “Vento al mare” dell’artista Domenico Cocchiara (nella foto con la sua opera "Mattanza"). I suoi quadri rimarranno visibili al pubblico fino al 26 dicembre. Le opere in vetrina sono “Cascia di sarde”, “Spada, polpo e ricci in expo”, “Mattanza” e “Cala Siciliana”. Cocchiara, classe 1977, è nato e vive a Bivona e ha esposto in contesti di grande importanza. Ma è stato anche autore d’interventi di arte pubblica. In questo specifico caso parteciperà al progetto di “Libeccio” a titolo gratuito.

“L’idea – spiegano i gestori del locale – è offrire ai clienti e non solo la possibilità di ammirare queste opere tutte collegate al tema del cibo e del mare nella consapevolezza che l’arte deve essere condivisa. Ringraziamo Cocchiara per avere accolto la nostra proposta e auspichiamo che in tanti vengano ad ammirare le tele”.

Sempre venerdì 28 giugno, dalle 20,30 in poi, ci sarà l’appuntamento con la musica dal vivo abbinato alla degustazione di un menu tematico, questa volta legato alla tradizione latino-americana. Sul palco il duo acustico “Abremar”.