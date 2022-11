Torna la mostra “I colori della pace” legata al premio Telamone: pittura e poesia alla Torre del Palo

Venerdì 25 novembre alle 16, Grotte presso l’antica Torre del Palo, sarà inaugurata la collettiva aritstica “I colori della Pace”, mostra nazionale di pittura ed incontro con i Poeti, nell’ambito della rassegna internazionale del “Premio Telamone”, ideata da Paolo Cilona, presidente del Cepasa. I pittori e i poeti esprimeranno sentimenti coinvolgenti ed eloquenti per divulgare la pace, con l’auspicio che finisca la guerra in Ucraina e in ogni parte del mondo. I poeti interpreteranno liriche contro la violenza sulle donne. I pittori che hanno aderito sono Orazio Gangemi, Salvatore Barbagallo, Anna Zattolo, Carmelina Guarneri, Pippo Romeo e Gaetano Licata. Il pittore Gerlando Meli esporrà una grande tela in omaggio alla solidarietà tra i popoli.

Parteciperanno gli alunni dell’istituto comprensivo “Angelo Roncalli” di Grotte con l’accensione del tripode della pace. Saranno accompagnati dalla dirigente Antonina Ausilia Uttilla e dalla docente e coordinatrice Accursia Vitello. Due ragazze con le bandiere russe ed ucraine si stringeranno in un abbraccio a simboleggiare l'auspicata pace tra i due popoli. L’organizzazione è del Cepasa in collaborazione con la Pro Loco di Grotte presieduta da Filippo Vitello, con il Comune di Grotte rappresentato dal sindaco Alfonso Provvidenza e dall’Acsi provinciale di Agrigento presieduta da Giuseppe Balsano.