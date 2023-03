L’arte di Saro Grimani per la prima volta in città: ecco la mostra “Ri-creazione” con la tecnica del riciclo

Saro Grimani inaugura la sua prima mostra d'arte. “E' un’esperienza - dice - che sfida le convenzioni dell'arte tradizionale e presenta al pubblico opere d'arte che utilizzano materiali e tecniche inusuali per creare qualcosa di veramente unico e sorprendente”.

La mostra si intitola "Ri-creazione" e si focalizza sull'utilizzo di materiali di riciclo per creare opere d'arte uniche. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare il pubblico sull'importanza del riciclaggio e sulle infinite possibilità creative che questa pratica offre. Le opere d'arte sono state realizzate utilizzando materiali di scarto e oggetti di uso quotidiano, come vecchi libri, bottiglie di plastica, tappi di sughero, lattine e persino vecchi pneumatici.

“La mia sfida - aggiunge Grimani - è stata quella di creare opere d'arte che siano belle da vedere, ma anche funzionali e sostenibili. Inoltre, ho invitato altri artisti locali ad unirsi alla mostra, dando loro la libertà di utilizzare la loro creatività e il loro talento per creare opere d'arte eccezionali utilizzando materiali di riciclo. Ciò ha permesso di creare un'esperienza artistica ancora più completa e varia per i visitatori.” La mostra si terrà dal 8 al 18 aprile, in via Garibaldi, un luogo emblematico che incarna la storia e la cultura della città. Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza artistica unica e coinvolgente, scoprendo come il riciclaggio può diventare una forma d'arte.