“Reset”: nuova mostra d’arte nel centro storico di Favara

L’associazione di promozione sociale “Yard 44” e Farm Cultural Park organizzano una nuova mostra d’arte al Palazzo Cafisi e nella chiesetta di San Nicola a Favara.

S’intitola “Reset” ed è un’iniziativa di community art, una mostra che mira a coinvolgere la cittadinanza creando un forum di riunione e discussione, un posto in cui si possa riflettere insieme sulle problematiche proprie della realtà favarese e di quella di molti comuni della Sicilia. “L’esposizione - spiegano i promotori dell’iniziativa - mira a sensibilizzare sulle gravi condizioni in cui versa il nostro ambiente circostante, dando vita a una città fittizia che illustra, attraverso l’arte, come ogni nostra azione influenzi noi stessi e il nostro ambiente.

La mostra è dunque un punto di partenza, un piccolo passo verso l’apertura di un dialogo con tutti i cittadini, un tentativo di “resettare”, appunto, la nostra mentalità e ripartire da zero mirando a trasformare la città culturalmente, socialmente ed urbanisticamente. Un invito da parte di Yard 44, un segnale: noi ci siamo, siamo pronti ad impegnarci, siamo e resteremo a disposizione della città e dell’amministrazione per avviare un percorso che possa, gradualmente, portare ad un cambio di rotta per la città di Favara”.

In vetrina opere “performative”, installazioni luminose e proiezioni, arte partecipativa ed estemporanee, spingendo i visitatori ad immergersi letteralmente all’interno del contesto cittadino, a riflettere sul ruolo della comunità nella rinascita della città.

“Reset” sarà visitabile dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, dalle 18.00 alle 21.30.