“Morire di speranza”: veglia di preghiera dedicata ai migranti che non ce l’hanno fatta

“Presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto, Giacobbe e con lui tutti i suoi discendenti” (Gen 46,6): come Giacobbe i migranti di oggi fuggono da persecuzioni, guerre, miseria per approdare in nuova terra, in una nuova vita. In questo tragitto molti però vanno incontro ad una tragica fine. Sono infatti oltre 2.100, senza contare i naufragi di cui non si sa nulla, le persone morte da gennaio a luglio 2023 nel Mediterraneo. Per fare memoria di questi uomini, donne, bambini periti in questa traversata, è stata organizzata una veglia di preghiera dai Laici Comboniani di Agrigento.

Appuntamento giovedì 31 agosto alle 19 a San Leone presso la spiaggia “Mare nostrum”.