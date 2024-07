Miss Grotte, torna la kermesse per incoronare la nuova “reginetta”

Sabato 13 luglio, alle 21,30 in piazza Umberto I a Grotte, torna il concorso di bellezza “Miss Grotte 2024” organizzato dall’associazione Nino Martoglio con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Alfonso Provvidenza e con il contributo di alcune attività commerciali. Una trentina di ragazze, in viaggio da ogni parte della provincia di Agrigento e non solo, si contenderanno le 6 fasce e i numerosi premi messi in palio dagli organizzatori.

Le aspiranti miss sfileranno in costume, in abbigliamento casual/sportivo e in abito elegante. Le uscite in passerella saranno intervallate da esibizioni canore con i talenti dell’Accademia dello spettacolo Palladium Superstar diretta da Lia Minio e dalle performance delle allieve della scuola di ballo “Pas de danse” dell’insegnante Antonella Paradiso. Lo spettacolo, che apre di fatto il cartellone degli eventi estivi a Grotte, sarà presentato dal giornalista Davide Sardo e dal conduttore radiofonico Emanuele Cellauro.