"Miss Europe Continental", la finale nazionale al Teatro "Pirandello" il 20 marzo

Sarà la bellissima cornice del teatro "Pirandello" di Agrigento ad ospitare, il prossimo 20 marzo la finale nazionale di "Miss Europe continental 2022".

A portare l’evento in città è il siciliano Gaetano Quagliata, direttore esecutivo del concorso.

“La serata della finale nazionale e? il momento di massima esposizione mediatica per chi vi partecipa e per il territorio ospitante – afferma -. Sono fiero quest’anno di poter offrire l’occasione a tutti gli spettatori e a quanti seguiranno la finale su una rete nazionale di ammirare la bellezza, ad Agrigento, in uno dei teatri piu? prestigiosi di Sicilia, dedicato al grande drammaturgo e premio Nobel agrigentino”.

Il concorso vedrà le partecipanti esprimersi con i propri talenti anche in diverse forme di spettacolo. Trentatré le finaliste, tutte tra i 17 e i 28 anni, già vincitrici delle rispettive competizioni regionali che si sono svolte in tutta Italia.

L'ingresso e? gratuito, a inviti e a prenotazione con biglietti numerati, ed e? garantito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni si puo? scrivere a mec.italia.gq@gmail.com.