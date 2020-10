Miss Agrigento, via alle selezioni: ecco cosa occorre per partecipare

Sono iniziate da alcuni giorni le selezioni per partecipare al concorso di bellezza Miss Agrigento. La partecipazione al concorso è riservata a tutte le ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni che risiedono nella provincia di Agrigento o sono legate al territorio da interessi stabili come studio o lavoro, il regolamento integrale è pubblicato sul sito www.missagrigento.it .

Le selezioni si svolgono ad Agrigento e per parteciparvi basta contattare l'organizzazione al numero telefonico 0922 25 019 o mandare un messaggio su WhatsApp al n. 328 10 80 801 e dureranno fino a quando non si selezioneranno 14 ragazze che accederanno alla fase finale.

La sfilata è prevista tra il 27 e il 30 dicembre 2020, la data precisa verrà fissata non appena si saprà con certezza cosa prevederanno le norme ANTICOVID, tuttavia le finaliste registreranno per tempo il video delle sfilate individuali, effettuate senza presenza di pubblico, e poseranno anche per i fotografi accreditati, mantenendo rigidamente osservate le distanze suggerite dalle norme vigenti, il materiale video e fotografico verrà trasmesso da emittenti locali e sui canali web di Miss Agrigento.

E' prevista una sezione teenagers, riservata alla ragazze di età compresa tra i 13 ei 15 anni, che si esibiranno in una versione meno impegnativa che assegnerà la fascia di “MISS AGRIGENTO TEENAGER 2020”.

La giuria sarà formata, per metà, da personalità della cultura, arte e spettacolo l'altra metà da ragazze che hanno partecipato alle precedenti edizioni della kermesse e sarà presieduta dalla Professoressa Alessia Cilona, docente universitaria.

L'organizzazione è affidata a Mario Pardo coadiuvato dai fotografi Giuseppe Spoto e Lillo Arcieri.