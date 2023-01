Teatro Pirandello, in scena “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino: il celebre film cambia pelle

Il 24 e 25 gennaio al teatro Pirandello c’è uno degli eventi più attesi della stagione: “Mine Vaganti”. Il celebre film di Ferzan Ozpetek diventa spettacolo teatrale e vede lo stesso Ozpetek alla sua prima esperienza da regista teatrale con l’adattamento di uno dei suoi lavori cinematografici di maggior successo (vincitore, tra l’altro, di 2 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento e 4 Globi d’Oro). Il cast è composto da Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori e Carmine Recano con la partecipazione di Simona Marchini.

La commedia - ispirata appunto all’omonimo film del 2010 - narra la storia del giovane Tommaso che torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’intenzione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è: un omosessuale con ambizioni letterarie e non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio. Tommaso è costretto a fermarsi a Lecce, rivedere i suoi piani e lottare per la verità, contro un mondo famigliare pieno di contraddizioni e segreti.

Il 24 gennaio lo spettacolo va in scena alle 21. Il giorno successivo in replica alle 17,30. I prezzi dei biglietti vanno da 18 a 23 euro.

Si possono acquistare al botteghino o sul sito del teatro Pirandello.