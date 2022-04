Immigrazioni e venti di guerra, via alla settima edizione dell'Accademia studi mediterranei

Al via oggi la settima edizione del Forum internazionale organizzato dall’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento che parlerà delle “sfide dell’Europa in un mondo che cambia”.

La prima giornata, nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, vedrà la partecipazione di don Enrico Dal Covolo, presidente e legale rappresentante dell’Accademia, che introdurrà il tema “Migrazioni: i diritti umani”. Relazioneranno don Carmelo Mezzasalma, presidente del Comitato scientifico dell’Accademia, sul tema “Dopo Omero. Quale futuro per la cultura umanistica?”, Angela Ales Bello, presidente del Centro italiano di ricerche fenomenologiche, sul tema “Rapporto tra culture e religioni”, Vincenzo Saito, magistrato e presidente della commissione tributaria provinciale di Siracusa, sul tema “Il diritto e la sfida antropologica” e Luca Alteri, docente al Dipartimento comunicazione e ricerca sociale all’università La Sapienza di Roma, sul tema “Europa, Europe: il continente del dialogo oltre lo Stato nazionale”.

La seconda sessione di lavori è prevista per giovedì 28 aprile 2022 sul tema “La sfida antropologica” e sarà presieduta da Carmelo Mezzasalma. Relatori saranno don Baldo Reina, membro della Congregazione per il clero della Città dei Vaticano, sul tema “Afferrare: abbraccio o lotta? La sfida delle migrazioni per una corretta grammatica dell’umano”, don Luca Camilleri, direttore dell’Ufficio ecumenismo e dialogo dell’arcidiocesi di Agrigento , sul

tema “Migranti, pellegrini, accoglienza, ospitalità: quattro note semantiche di dialogo interreligioso”, il rev. Prof. Antonio Romano, direttore del centro di pedagogia religiosa “Cravotta” dell’Istituto San Tommaso di Messina, sul tema “ Mutamenti dell’educazione religiosa di fronte all’esplosione transumanista in Italia e in Europa”, Anna Maria Samuelli, responsabile della commissione didattica di Gariwo, su “La sfida dell’accoglienza nel nuovo disordine mondiale”, Giulio Carpi, presidente e fondatore di CEAtiv, su “Abbiamo incontrato disuguaglianze e le abbiamo chiamate differenze”.

La terza sessione, venerdì 29 aprile sempre alle ore 9,15, sarà dedicata a “Culture e religioni in difesa della dignità umana” e presieduta da mons. Dal Covolo il quale svolgerà anche una relazione su “I padri della Chiesa a fondamento di un’Europa unita”. Seguiranno gli interventi di Giulia Sfamemi Gasparro, ordinaria emerita di storia delle religioni all’università di Messina, sul tema “Religione e religioni: un’eredità culturale dell’Europa come sfida alla modernità”, di Alessandro Andreini, docente di Religious studies alla Gonzaga University di Firenze, su “Shalom. Il tramonto dell’idea di guerra giusta”, e della scrittrice Cetta Brancato su “Succede anche a noi. Anche altrove”. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno tratte da mons. Dal Covolo.

Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto collegandosi al link https//zoom.us/j/99135615370?pwd=M0hkLcTAwUmNUdE14TOJwdTIDQT09

Passcode: 338936

Id webinar: 991.3561.5370