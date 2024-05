"Mielerie aperte", anche in provincia visite guidate alla scoperta del mondo delle api

Conoscere i segreti dei processi produttivi del miele, del polline, della cera, della pappa reale e della propoli. Sarà possibile domenica 19 maggio, giorno in cui anche in Sicilia si svolgerà “Mielerie Aperte”.

Ad aderire all'iniziative sarà un'attività dell'Agrigentino, l'azienda Di Gala, in via Latina a San Biagio Platani. A promuovere questa giornata di sensibilizzazione è l'Unione nazionale di associazioni di apicoltori italiani.

"Sarà anche l’occasione per molti di scoprire gli strumenti e gli spazi nei quali apicoltori e api danno vita a veri e propri tesori - dice una nota -. Con questa manifestazione, ideata da Unaapi e a cui aderiscono venti aziende associate all’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (Aras), si intende avvicinare il mondo del consumo a una realtà produttiva ancora poco nota ai più, sia fisicamente che attraverso iniziative di comunicazione e promozione a livello nazionale. Obiettivo comune e condiviso da tutte le mielerie siciliane, così come da quelle delle altre regioni italiane, è la voglia di aprire le porte ai consumatori per raccontare da vicino le sfide quotidiane delle api e dei loro allevatori per preservare la qualità e la magia degli alveari e dei loro prodotti, amati dall’umanità di tutto il mondo fin dalle epoche più antiche".