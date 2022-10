“Alla scoperta del web 3” e del metaverso, la nuova era di internet in una convention a Bivona

Il futuro e l’evoluzione di internet in un convegno in programma a Bivona, promosso dal Comune, il 26 ottobre alle 16,30 a Palazzo Marchese Greco.

Nell’ottica di ampliare e innovare attraverso le nuove tecnologie il know how di pubblici amministratori, professionisti, imprese, associazioni culturali giovani lavoratori e studenti, l'incontro formativo ha l’obiettivo di far conoscere e sperimentare ai partecipanti le più recenti tecnologie affermatesi nel mondo virtuale del “Web 3“ ovvero la nuova dimensione dell’interazione all’interno della rete internet che sta vivendo - in questo determinato periodo storico - una forte accelerazione nei processi di sviluppo e diffusione. “Il Web 3” comprende le tecnologie legate alla Blockchain, NFT, VRO - Metaverso.

Dopo il saluto del sindaco di Bivona, Milko Cinà, relazioneranno Alessandro Cacciato, scrittore e membro di Farm Cultural Park;

- Massimiliano Nicolini, ricercatore ed esperto in sistemi complessi di antelligenza Artificiale dell’azienda “Olimaint“; Antonino Zinnanti, assessore all'innovazione del Comune di Partanna e fondatore di G55 Fab Lab & Coworking ed Angelo Palamenghi, direttore del Gal Sicani.

Coordinerà i lavori Angela Cannizzaro, assessore alla programmazione del Comune di Bivona.