Koveed Disco Club, arriva il duo Merk & Kremont: i dj che hanno incantato il pubblico di tutto il mondo

Sabato 20 gennaio un altro grande evento per chi ama la club culture al Koveed Disco Club di Racalmuto. Ancora ospiti speciali in consolle: stavolta è il turno di Merk & Kremont, il duo di dj’s che ha incantato il pubblico del Tomorrowland e e di migliaia di clubbers in tutto il mondo, da Miami a Ibiza. Oltre 150 milioni di ascolti su Spotify, collaborazioni con i migliori top dj’s Producer del pianeta come Bob Sinclair, Avicii, Nicky Romero ma anche con gli artisti italiani Ghali, Marracash, Tananai, Paola e Chiara, Elodie. In totale 55 dischi di platino e 17 dischi d’oro.

Merk & Kremont sono italianissimi e hanno da poco festeggiato 10 anni di carriera. La loro prima hit internazionale si chiama “Tundra”. Nel 2023 sono stati sul palco, insieme a Paola e Chiara, con il singolo “Furore”. Hanno inoltre firmato la mega hit dance “Marianela”, insieme a Hugel, uno dei brani ancora oggi più ballati in discoteca.

Durante la serata in consolle ci saranno ance Jody Corbo, Paolo Gullo e Marco Pintavalle con l voce di Diego Di Falco.

Il Koveed Disco Club si trova in contrada Zaccanello sulla strada statale 640.

