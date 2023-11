Alla scoperta della Valle del Belìce: tre giorni dedicati al vino e alla promozione del territorio

Dal 17 al 19 novembre, all’interno della storica kermesse del vino siciliano Inycon, i comuni della Valle del Belìce presentano i loro territori insieme ai prodotti e alle comunità attraverso la Rete dei Borghi della Valle del Belìce, il Gal Valle del Belìce e il Comune di Menfi, Città del Vino 2023.

Saranno tre giorni all’insegna della biodiversità, della sostenibilità e dell’agroecologia grazie anche al convegno dedicato a questi temi che si svolgerà domenica 19 novembre, nella biblioteca di Menfi, dal titolo "La viticoltura mediterranea alla sfida del cambiamento climatico: strategie e tecniche di contrasto alla desertificazione e prospettive di adattamento per la sopravvivenza dei sistemi agricoli".

Un territorio sano dà prodotti salubri e anche il vino gioca una parte importante in un regime alimentare considerato salutare. Ecco perché l’associazione nazionale Donne del vino dedica a questo tema il convegno "Il valore alimentare del vino ed il bere consapevole" a cura dell’associazione nazionale Donne del vino – delegazione Sicilia” venerdì 17 novembre presso la Biblioteca di Menfi

Altro momento importante sarà il convegno – sabato 18 novembre presso Centro Civico di Menfi - dedicato a Diego Planeta, storica figura della vitivinicoltura siciliana e nazionale

In un territorio fortemente agricolo, con scorci mozzafiato su distese di viti e ulivi affacciati su un mare cristallino, 12 Comuni della Valle del Belìce (Menfi, Salemi, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Partanna, Montevago, Santa Margherita Belice, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Santa Ninfa) hanno dato vita ad un Gruppo di Azione Locale – GAL* - per mettere a sistema le risorse culturali, paesaggistiche ed economiche del territorio nell’ottica di una valorizzazione collettiva.

In questo contesto nasce il progetto Rete dei Borghi Valle del Belìce, allo scopo di condividere con una rete di aziende situate nei Comuni di Menfi, Salemi, Santa Ninfa, Partanna e Contessa Entellina, valori quali la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nell’ottica di capovolgere il comune concetto di una agricoltura da espoliare e sostituirlo con quello di una agricoltura da tutelare, in particolar modo in questi tempi in cui i cambiamenti climatici minacciano l’esistenza dell’ecosistema.

(*Il Gruppo di Azione (GAL) intercetta fondi pubblici, comunitari e nazionali, e li indirizza alle comunità locali, promuovendo iniziative pubbliche e private e favorendo la creazione di reti di imprese ed associazioni)

Vino ma non solo: la Valle del Belìce è patria di alcuni presidi slow food tra i quali la Vastedda, unico formaggio Dop di pecora a pasta filata italiano: dal sapore fresco e acidulo ma non piccante, in bocca sprigiona una nota burrosa insieme a un retrogusto di erbe tipiche della valle, come graminacee e valeriana. O i carciofi spinosi di Menfi, che si dice fossero i prediletti da Goethe, famosi per la loro aromaticità e delicatezza.

E ancora l’olio, frutto di una delle cultivar più rinomate della zona, la Nocellara del Belìce, un’oliva particolarmente grossa e gustosa, una delle più riconoscibili ed esportate in tutto il mondo, che regala un olio con un’acidità molto bassa e che profuma di mandorla, pomodoro verde, erba falciata, carciofo ed erbe aromatiche e in bocca risulta leggermente piccante con una nota dolce sul finale.

Tutti prodotti al centro della tanto conosciuta e celebrata dieta mediterranea. Al vino e al suo ruolo all’interno di un regime alimentare sano, l’associazione nazionale Donne del vino – delegazione Sicilia, dedica il convegno Il valore alimentare del vino e il bere consapevole, che si terrà venerdì 17 novembre presso la Biblioteca di Menfi.

CONVEGNI

Venerdì 17 novembre

Biblioteca comunale – Piazza Vittorio Emanuele III, Menfi

Ore 11,00-13,00 Incontro "Il valore alimentare del vino ed il bere consapevole" a cura dell’Associazione Nazionale le Donne del vino – Delegazione Sicilia

Sabato 18 Novembre

Sala convegni Centro Civico, Menfi

Ore 10,00 - Convegno “Da Menfi la rivoluzione della viticoltura siciliana: la visione di Diego Planeta”

Saluti di

Vito Antonio Clemente, Sindaco di Menfi

Angelo Radica, Presidente Associazione Città del Vino

Interverranno

• Vito Antonio Clemente – Sindaco di Menfi

• Attilio Scienza - Professore ordinario all’Università degli Studi di Milano

• Dario Cartabellotta - Dirigente Dipartimento Agricoltura - Regione Siciliana

• Antonio Rallo – Presidente Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia

• Roberta Urso- Responsabile Pubbliche relazioni Cantine Settesoli

• Vincenzo Lotà – Già Sindaco di Menfi

• Alessio Planeta – Azienda Planeta

• Francesca Planeta – Azienda Planeta

Modera l’incontro Felice Cavallaro – Scrittore e giornalista Corriere della Sera

Conclude On.le Luca Sammartino - Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana

Domenica 19 Novembre

Biblioteca Piazza Vittorio Emanuele III, Menfi

Ore 10,00: “La viticoltura mediterranea alla sfida del cambiamento climatico: strategie e tecniche di contrasto alla desertificazione e prospettive di adattamento per la sopravvivenza dei sistemi agricoli”.

Saluti di

Vito Antonio Clemente, Sindaco di Menfi

Franco Gagliano, assessore all’agricoltura del Comune di Menfi

Interverranno con i rispettivi panel

• Matteo Bellotta - Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)

Il clima non è più nostro

• Alessandra Biondi Bartolini - agronoma e direttrice scientifica Millevigne

Il vino che verrà: il cambiamento e l'adattamento della viticoltura mediterranea di fronte alla crisi climatica

• Guido Bissanti - Presidente Coordinamento Agroecologia Sicilia.

Transizione Agroecologica: dalla scienza alle norme di legge

• Isabella Ghiglieno - Agrofood Research Hub, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Architettura e Matematica, Università degli Studi di Brescia

Biodiversità funzionale nell’agroecosistema vigneto: l’approccio sistemico di Agrofoodv Research Hub

• Giuseppe Barbera - Professore ordinario di Colture arboree Università di Palermo

Arboricoltura e coperture vegetali in aree urbane e periurbane