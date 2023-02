Menfi città italiana del vino 2023: al via gli appuntamenti

Sabato 18 febbraio alle 10,30, presso la nuova cantina di Mandrarossa a Menfi, cominciano ufficialmente le attività di “Menfi città ittaliana del vino 2023 nel cuore delle Terre Sicane”.

Un anno di eventi attendono Menfi e le Terre Sicane per celebrare il passato, il presente e il futuro della Capitale del Vino Italiana 2023. Grande coinvolgimento delle cantine e del tessuto turistico del territorio: l’enoturismo al centro dell’agenda. Tra le grandi novità il ritorno di Inycon, la prima e più antica manifestazione del vino in Sicilia legata ai suoi luoghi di produzione.

Il primo appuntamento di sabato sarà un incontro di presentazione della stagione con la presenza dei sindaci delle città del vino siciliane, le cantine della Valle del Belìce, i ristoratori, i titolari delle strutture ricettive e tutti gli attori coinvolti in questo anno di attività che vedrà Menfi al centro del palcoscenico italiano: “Menfi è da sempre terra di vino - racconta il sindaco e presidente della Fondazione Inycon Marilena Mauceri - che è simbolo simbolo di un areale che ritrova nella DOC Menfi tutti gli elementi per un grande racconto del territorio. Questo riconoscimento non è punto di arrivo ma vuole generare un rilancio di questa straordinaria comunità che proprio nel vino ha trovato un punto di riferimento economico e sociale sul quale costruire il proprio futuro”. Tutti i dettagli e gli altri eventi in programma saranno svelati durante la giornata del 18 febbraio dove saranno presenti anche Angelo Radica e Paolo Corbini, rispettivamente presidente e direttore dell'associazione ”Città del vino”.