Degustazioni di vino e visite in cantine e frantoi: weekend a Menfi ”Città italiana del vino”

Dal 17 al 19 novembre Menfi ospiterà gli eventi conclusivi della manifestazione annuale. Con questa “3 giorni” si chiude il calendario di eventi che hanno visto protagonista Menfi, “Città italiana del Vino 2023”. Presenti circa 100 sindaci da tutta Italia, la Regione siciliana, le cantine, i consorzi e le ”Strade del vino di Sicilia”: focus su sostenibilità, bere consapevole ed un convegno dedicato a Diego Planeta.

In programma degustazioni guidate, visite nelle cantine e nei frantoi, momenti di incontro e condivisione con tutta la comunità di viticoltori che dal 1958 ha sempre creduto in un territorio unico: “Menfi è orgogliosa di potersi raccontare grazie al vino che caratterizza quotidianamente la nostra storia ed il nostro futuro - sottolinea il sindaco Vito Antonio Clemente - e questo è un territorio che è cambiato progressivamente, che oggi è meta e punto di riferimento per enonauti e viaggiatori del gusto”.

L'evento è realizzato con il contributo dell'assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e con la collaborazione del Parco archeologico di Selinunte.

Il programma è disponibile qui