"Memorial Andrea Camilleri", percorsi nel centro empedoclino in memoria del maestro di Vigata

Il prossimo 17 luglio Porto Empedocle ospiterà il "Memorial Andrea Camilleri", dedicato allo scrittore empedoclino morto alcuni anni fa.

A promuovere l'iniziativa, VisitAgrigento, l'associazione Oltre Vigata, l'amministrazione comunale in collaborazione con "Maschere di Vigata", "Ohana giardino dell’infanzia" e con il patrocino gratuito del Comune di Porto Empedocle.

Nel merito, verrà offerta ai partecipanti una versione rivisitata di "Percorsi d’inchiostro sulle tracce del commissario Montalbano", già apprezzati da centinaia di turisti e visitatori.

Il percorso avrà inizio alle 20 in via Roma presso la statua del commissario, mentre alla Torre Carlo V, dalle 19 alle 20, si svolgerà un momento dedicato ai bambini e ragazzi, con le letture delle fiabe nate dalla penna del maestro empedoclino: "Fiabe per Picciriddi".

Il Percorso invece è uno storytelling teatrale e itinerante nei luoghi dove è nato e cresciuto lo scrittore. Il programma completo e dettagliato, con tutte le informazioni per partecipare è su www.visitagrigento.it e sulle pagine social di Oltre Vigata. E’ possibile richiedere informazioni via whatsapp al 3807985180.